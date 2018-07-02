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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü - TANZANYA

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü - TANZANYA

- Çocukların eğlenmesi - Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu'nun çoçuklarla oynaması - DetaylarTANZANYA (AA) - Türkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu himayesinde kurulan Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki kalan 40 çocuk için Türk usulü sünnet düğünü gerçekleştirildi.
Aşure Vakfı Yetimhanesi fahri başkanlığını yürüten Davutoğlu’nun kendi tasarımı çantaların satışından elde edilen gelirle yapılan düğünde çocuklar, Türk usulü sünnet kıyafetleri giydi.Palyaço gösterileri eşliğinde eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sünnet düğününde yöre halkı da çocukları yalnız bırakmadı.Türkiye’den gelen hediyelerin dağıtımının ardından çocuklara yemek verildi.
Çocuklar, Büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşine teşekkür etti.Törene, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Başkan Yardımcısı Sidre Diptaş Bali, Aşure Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve Tanzanya Gençler Futbol Ligi şampiyon takımı da katıldı.

Sünnet Düğünü Şampiyon Irak 

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