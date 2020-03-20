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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacak - HAKKARİ

Taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacak - HAKKARİ

- Taksi durağından görüntü - Taksi durağında broşürlerin takılması - Hastane ye personel götüren taksiden görüntü - Taksi durağı sahibi Cahit Tekin'in açıklamaları - Taksi Şoförü Bedran Tekin'in açıklamaları Hakkari 'de taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacakHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde taksiciler, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.İlçe merkezindeki taksici esnafı, Kovid - 19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için bir araya geldi.Şemdinli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını şehir içinde ücretsiz taşıma kararı alan taksiciler, uygulamanın bugünden itibaren başladığını açıkladı.
Taksi şoförü Cahit Tekin, yaptığı açıklamada, ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle sağlık personeline ücretsiz hizmet vermeye başladık. Salgın bitene kadar bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Sağlık personelimizin yanındayız ve onlara her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.
Taksi şoförü Bedran Tekin de vatandaşlara sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına herkesin destek olması gerektiğini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımız canlarını ortaya koyarak çok yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Onlara destek olmamız gerek." şeklinde konuştu.

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