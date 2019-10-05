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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Takoran Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi - ŞANLIURFA

'Takoran Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi - ŞANLIURFA

"Takoran Vadisi"ne ziyaretçi ilgisi - ŞANLIURFA - Misafirlerin karşılanması ve tekneye binilmesi - Tekne ile Fırat ve Takoran Vadisi gezisi - Cep telefonlarıyla bölgenin fotoğraflanması - Bölgedeki doğal mağaralar - Takoran'daki kanyonlar - Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ile röportaj - Bölgeyi ziyaret eden Nursen Şahin ile röportaj"Takoran Vadisi"ne ziyaretçi ilgisi - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde yer alan, doğal yapısıyla dikkat çeken Takoran Vadisi ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.Atatürk Barajı'nın yapımıyla su seviyesinin yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, kaya mezarlarının yanı sıra kanyonlarıyla da dikkat çekiyor.Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, Türkiye'nin her kentinden bölgeye ziyaretçi geldiğini belirtti.
Ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını aktaran Karavar, "Ziyaretçiler, Siverek kıyısına olan kısımdaki Takoran Vadisinin dünyada eşi ve benzeri olmadığını ifade ettiler. Çok mutlu oldular, bizi de çok mutlu ettiler." dedi.
Bölgeyi ziyaret eden Nursen Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ilk defa geldiğini belirterek, "Gerçekten hayran kaldım, doğasıyla, insanlarının sıcaklığıyla mükemmel bir bölge. Hele ki şu an bulunduğumuz kanyon süper ve kesinlikle görülmeye değer. Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum ve tarihi olarak da çok eski yerleşim yerleriymiş. Öyle sanıyorum ki medeniyetlerin doğduğu yerler olsa gerek." dedi.

Uzunlu Cennet Medeniyetler Ziyaretçiler Saklı Cennet 

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