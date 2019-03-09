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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tahran'da Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına konser - TAHRAN Video

Tahran'da Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına konser - TAHRAN Video

- İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani'in gelişi - Tahran Senfoni Orkestrası Beethoven'ın meşhur 9'uncu Senfonisinin seslendirmesi - Konserden detaylarTAHRAN (AA) - İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250'nci doğum günü anısına başkent Tahran 'da konser verdi.Başkent Tahran 'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı.
Konserde Türkiye, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Vatikan'dan da diplomatlar hazır bulundu.Konserde Beethoven'ın meşhur 9'uncu Senfonisi seslendirildi.

Doğum Günü Diplomat Başkent İsviçre Klasik Müzik 

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