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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suyu çekilen Manavgat Şelalesi'nde tehlikeli serinleme kamerada

Suyu çekilen Manavgat Şelalesi'nde tehlikeli serinleme kamerada

Şelale detay

Demir Korkuluk Korkuluk Elektrik Üretimi Çalışan Çocuklar İlginç Görüntü 

-Turistler detay
-Çocukların şelale yatağında yürümesi
-Bir çocuğun şelalenin çağladığı alana atlaması
-detay

( ANTALYA ) - Irmağın suyunun azaldığını gören çocuklar şelale alanına girip tehlike oluşturdu ANTALYA

- Antalya'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi’nde su seviyesi günlük değişiklik gösterirken, suyun azalmasıyla birlikte şelalenin karşı tarafına yürüyerek geçmeye çalışan çocuklar tehlike oluşturdu. Manavgat ırmağında su seviyesi ırmak üzerinde bulunan barajlarda elektrik üretiminin yapılıp yapılmamasıyla değişiklik gösteriyor. Bir gün önce şelaleye gelen vatandaş şelaleyi taşmış vaziyette görürken, bir gün sonra aynı şelaleyi kurumuş halde görebiliyor. Su seviyesinin düştüğü şelale de ortaya ilginç görüntüler çıktı. Şelaleye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Diğer taraftan Manavgat Büyük Şelale Tesislerinin karşı tarafından Ulukapı Mahallesinden demir korkulukları aşarak ırmak kenarına inen vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkardı. Küçük yaştaki çocuklar, her yıl onlarca kişinin boğulduğu Şelalenin üzerinden yaya olarak karşıya geçmek isterken görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bazı çocukların şelalenin çağladığı bölüme balıklama atladığı görüldü.
Şelalenin karşısının demir korkuluklarla çevrili olduğunu belirten vatandaşlar “Demir korkulukların altından geçmek suretiyle içeri girenler büyük tehlike yaşıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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