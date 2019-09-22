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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği - KARABÜK

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği - KARABÜK

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği - KARABÜK - Etkinliğin havadan görüntüsü - Etkinlikten detaylar - Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan'ın konuşması - Kocaeli ve Karabük 'te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendiKOCAELİ/KARABÜK (AA) - Kocaeli ve Karabük 'te, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne vurgu yapmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.Organizasyon sorumlusu Müjgan Sevgier, burada yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerindeki kadınlar gibi bisiklete binip ulaşım sağlayabileceklerine dikkati çekebilmek için bisikletlerini süslediklerini belirtti.
Bisikletin yoğun kent trafiğine çözüm olabileceğini ifade eden Sevgier, uygun yollarla ulaşımın rahatlıkla bisikletle sağlanabileceğini vurguladı.Konuşmanın ardından etkinliğe katılan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle geçişleri için trafiğe kapatılan Alemdar Caddesi'nden ilerleyerek kentte tur attı. - Karabük Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde de Köyiçi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet En İyi Psikologdur", "Bisikleti Seç Trafiği Geç", "Bisiklet Ayaklarınızı Yerden Keser" ve "Bisiklet Medeniyettir" yazılı pankart asarak müzik eşliğinde bir süre eğlendi.Ardından kadınlar, renkli kıyafetleri, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.Renkli görüntülere sahne olan tur Misakımilli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:"Turumuz bu yıl yaklaşık 115 şehir, 22 ülkede eş zamanlı olarak gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Bisiklet çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Doğanın kirlenmesinin nedeni biz insanlar. Doğanın dengesini bozduk. Bunu nasıl durduracağımızı düşünmemiz gerekiyor. Biz de bisikletlere binerek buna bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük."

Gesi Bisiklet 

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