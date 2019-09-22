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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği - HATAY

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği - HATAY

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği - HATAY - Bisikletli kadınlardan detay - Etkinlik organizatörlerinden Nidal Yıldız'ın konuşması - Kadınların bisiklet turu"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği - Adana, Hatay ve Mersin'de kadınlar, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletle tur attıADANA/MERSİN/HATAY (AA) - Adana, Hatay ve Mersin'de, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgi gördü.Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur atarak Merkez Park'ta buluştu.Burada fotoğraf çektiren kadınlar, müzik eşliğinde oynadı.Süslü Kadınlar Adana sorumlusu Ezo Üge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklete uygun olmayan yollara, bisikletli ölümlerine ve bisikletin motorlu araçlar gibi bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek için farkındalık etkinliği yaptıklarını söyledi.

İzmir'de başlayan etkinliğin Adana'da da gerçekleştirildiğini ifade eden Üge, bunun bir kadın organizasyonu olduğunu vurguladı. - Hatay Hatay 'ın Antakya ilçesinde bir grup kadın, bisikletleriyle şehir turu attı.Etkinlik için Cumhuriyet alanında bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonla süsledi.Çevredeki vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, rengarenk bisikletleriyle 5 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.Bisiklet turuna bebeğiyle gelen kadınlar da renkli görüntüler oluşturdu. Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen kadınlar, müzik eşliğinde eğlendi. - MersinMersin'deki etkinlikte Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan kadınlar, bisikletleriyle alanda tur attı.Süslü Kadınlar Mersin sorumlusu Ebru Petek Budur, düzenlenen bisiklet turlarının global bir kadın hareketine dönüştüğünü anlattı.Bisikletin doğa dostu bir ulaşım aracı olduğuna değinen Budur, "Bisiklet, yoğun kent trafiğine alternatif olabilir. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahalarımız olacak." diye konuştu.
Müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, sahil yolundan Mezitli ilçesine bisikletle tur attı.

Sahil Yolu Güzergah Kadın Hareketi Farkındalık Bisiklet Turu 

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