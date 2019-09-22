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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği - DÜZCE

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği - DÜZCE

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği - DÜZCE - Etkinlikten detaylar - Grup temsilcisi Derya Boz'un açıklaması Düzce 'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği - Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında bir grup kadın, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehri dolaştıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla bir grup kadın, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı."Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında Anıtpark Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Süslü Kadınlar" yazılı pankart asarak belediye bandosunun çaldığı müzik eşliğinde bir süre eğlendi.Ardından kadınlar, renkli kıyafetleri, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.Renkli görüntülere sahne olan tur aynı meydanda sona erdi. Kadınlar, burada bir süre şarkılar söyleyip halay çekti. - "Bisikletlerimizi süsleyip geldik"Etkinlik hakkında bilgi veren grup temsilcisi Derya Boz, etkinliğin birçok il ve ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Düzce ’de 3 yıldır bu organizasyonu düzenlediklerini anlatan Boz, şöyle konuştu:"Bu etkinlik, dünyanın birçok yerinde aynı anda yapılıyor. Amacımız farkındalık yaratmak. Hiçbir derneğe hizmet etmiyoruz. Biz sadece bir kadın hareketiyiz, kadın etkinliğiyiz. Bu turu da kadınlar düzenliyor. Farkındalık yaratmak, bisikletliyi ön plana çıkarmak, şehrimizi güzelleştirip şehrimize güzel bir dokunuş yapmak amacımız. Otomobilsiz, bisikletlerimizi süsledik ve buraya geldik."

Kadın Hareketi Farkındalık Farkındalık Yaratma Bisiklet 

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