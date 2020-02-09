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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Süs havuzlarını soğuk havadan dolayı dondu İzle

Süs havuzlarını soğuk havadan dolayı dondu İzle

Donanan havuz

Cenin Deprem Bild Kar Yağışı 

-Şehirden görüntü
-Su birikintilerinin donması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Depremin vurduğu Elazığ'da geceden itibaren başlayan soğuk hava etkisini sürdürürken kentteki süs havuzları da donmaya başladı.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam ederken, kış şartları da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin uyardığı kar yağışının dün etkili olduğu Elazığ'da, geceden itibaren soğuk hava da kendini hissettirmeye başladı.
Gece eksi 15 derecenin hissedildiği kentte, gündüz de eksi 5'lerde olması hayatı etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle kentte bulunun süs havuzları donmaya başladı.
Meteoroloji soğuk havanın etkisini 3 gün daha mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyir edeceğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
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