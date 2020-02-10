Sürücü ve yayaların buzlu yolla imtihanı İzle

-Ticari aracın kayarak direğe vurması

-Vatandaşların karda yürürken zorlanmaları

-Vatandaş röportajı

-Genel görüntü



( SAMSUN )- Yollar buz tutunca arabalar kaydı, yayalar ise işe yürümekte zorlandı SAMSUN



- Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buz tutarken, yayalar ve şoförler zor anlar yaşadı. Tüm Türkiye’de etkili olan kar yağışı Samsun’da da 3 gündür etkisini iyice hissettiriyor. Cumartesi başlayan kar yağışı, Pazartesi gününün ilk ışıklarına kadar devam etti. Bazı ilçelerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde de 30 cm’yi buldu. Belediyelerin ve karayollarının çalışmasına rağmen gece geç saatlerde yağan kar ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle her yer buz tuttu. İL genelinde tüm okulların tatil edildiği Samsun'da vatandaşlar haftanın ilk iş gününde işlerine giderken zor anlar yaşadılar. Yayalar, buzlanma nedeniyle düşe kalka işlerine ve servislerine yetişmeye çalışırken, şoförler ise buzlu yolda araçlarının hakimiyetini sağlamakta zorlandılar. Cedit Mahallesi’nde bir hafif ticari bir araç, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Buzdan kayan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. O anlar kameraya yansırken, ticari araç vatandaşların yardımıyla tekrar yola çekildi. Samsun’da karla mücadeleye devam ediliyor. (ED-SLH-



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