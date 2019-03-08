Surlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı - DİYARBAKIR
- Detaylar - Sur Kaymakamlığı Proje Koordinatörü İlknur Demirel'in açıklamaları - Ciğer kebabı yapan 2 çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseren'in açıklamaları - Etkinlik kapsamında gözleme yapan kursiyerlerden Birsel Gündalı'nın açıklamaları - Evde hazırladığı yöresel yemeklerin satışını yapan 4 çocuk annesi Nurcan Sezer'in açıklamalarıSurlu kadınlar hem eğlendi hem kazandı - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlere yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla tarihi On Gözlü Köprü'de etkinlik düzenlendi - Davul zurna eşliğinde halay çeken kadınlardan kimisi tezgahın başına geçerek ciğer kebabı ve gözleme pişirdi, bazıları da evde hazırladığı tatlı ve yemeklerin satışını yaptıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlere yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik gerçekleştirildi. Sur Kaymakamlığınca Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören kursiyerlere yönelik "Sur'un öğrenen ve üreten kadınları 8 Mart'ta bir arada" temasıyla tarihi On Gözlü Köprü'de gerçekleştirilen programda, kurulan standalarda kadınlar yaptıkları ürünleri sergiledi.Davul zurna eşliğinde halay çekenkadınlardan kimi tezgahın başına geçerek ciğer kebabı yaptı, kimi gözleme pişirdi, kimi evde hazırladığı tatlı ve yemeklerin satışını gerçekleştirdi.Tarihi On Gözlü Köprü'de kurulan stantlarda kadınlar, Aile Destek Merkezi kurslarında ürettiği ürünleri sergileyerek, satışını gerçekleştirdi.Sur Kaymakamlığı Proje Koordinatörü İlknur Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki Aile Destek Merkezlerinde 210 kadına çeşitli eğitimler verildiğini belirterek, kadınların eğitim sonunda çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.
Valilik koordinatörlüğünde Sur Kaymakamlığınca yürüttüğü proje ve atölye çalışmalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kültürel miras olan tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sergilemek istediklerini aktaran Demirel, etkinliğin Sur'un öğrenen ve üreten kadınları 8 Mart'ta bir arada temasıyla yapıldığını belirtti. Proje kapsamında üretilen ürünlerin tarihi köprüyü ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler için sergilendiğini ifade eden Demirel, "Kendi paralarının kazanmanın tadına varmanın en güzel günüdür 8 Mart." dedi. Etkinlik kapsamında gözleme yapan kursiyerlerden Birsel Gündalı da Aile Destek Merkezi'nde halı kursuna gittiğini, bugüne özel olarak böyle bir etkinliğe katıldıklarını kaydetti. Gündalı, "Memnunuz, etkinlik güzel geçiyor. Hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de eğleniyoruz. Kadınlar için daha fazla iş imkanı sunulmasını istiyoruz. Özellikle ev kadınlara yönelik. Herkes çalışmalı." ifadelerini kullandı.Ciğer kebabı yapan 2 çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseren (34) yaklaşık 8 aydır tezgahta ciğer kebabı yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu, satışı gece saat 22.00'den sonra yaptığını bildirdi."Bugün de kadınlara destek amaçlı Sur Kaymakamlığının düzenlediği etkinlik için ciğer kebabını yapıyorum. Yaptığım ciğer kebabına talep var. Müşterilerden olumlu tepkiler alıyorum. Hiç yadırganmadım. Kadın eli değince daha güzel olduğunu söylüyorlar." diyen Gülseren, bu işi yapmaya başladıktan sonra hayatının daha da güzelleştiğini anlattı.Evde hazırladığı yöresel yemeklerin satışını yapan 4 çocuk annesi Nurcan Sezer ise Sur ilçesinde yaşadığını, Aile Destek Merkezinde kursa gittiğini dile getirerek, kurs sayesinde evde çıktıklarını ve sosyalleştiklerini söyledi.
Kendilerine bu imkanları sağlayan Valilik ve Kaymakamlığa teşekkür eden Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çalışmak istiyorum. Bazı erkekler eşlerinin çalışmasını istemiyor ama kadınların çalışması gerekiyor. Etkinlik için evde hazırladığım pasta ve mercimekli köfte getirdim. Hem eğleniyoruz hem de çocuklarımıza destek oluyoruz. Bir çocuk okutuyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlara şiddete hayır. Kadınlar bir çiçektir. Kadınlara öncelik verilmesini istiyoruz."Sezer, ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ifade ederek, kadınlar için her zaman öyle etkinlikler düzenlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.
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