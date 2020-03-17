Suriyeli eski milli karateci, çocuklara gönüllü antrenörlük yapıyor - HATAY
- Türkiye'ye sığınan Suriyeli eski milli karateci Nazhan Hamad'in karate elbisesini giyinmesi - Öğrencileri çalıştırması - Karatede siyah kuşak sahibi olan Suriyeli milli karateci Nazhan Hamad ile röportaj - Suriyeli öğrencilerden Hasan El Dahal ile röportaj - Muhammed Saki Hazırlar ile röportaj - Ödüllerinden görüntüler - Haberlerinin yer aldığı gazetelerden görüntülerSuriyeli eski milli karateci, çocuklara gönüllü antrenörlük yapıyor - İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli karateci Nazhan Hamad, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli yetimler ile Türk çocuklara gönüllü karate eğitimi veriyor - Nazhan Hamad:"İnşallah hepsi başarılı bir sporcu olur"HATAY (AA) - CEM GENCO - Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli eski milli karateci Nazhan Hamad, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli yetimler ile Türk çocuklara gönüllü karate eğitimi veriyor.Şam'da 1997 yılında başladığı karatede kısa sürede kendini göstererek milli takım sporcusu olan Hamad, yaşadığı Reyhanlı'da boş zamanlarında aralarında yetimlerin de olduğu 20 Türk ve Suriyeli çocuğa karate öğretiyor.Hamad (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilahiyat fakültesi mezunu olduğunu ve aynı zamanda karateyle ilgilendiğini söyledi.
Suriye'de iki yıl kadar imamlık yaptığını ancak en büyük tutkusu olan karateden hiç vazgeçmediğini dile getiren Hamad, milli takımda yer aldığı ülkesinde 3 altın, 2 gümüş, 1 de bronz madalyasının bulunduğunu kaydetti. Savaş nedeniyle 5 yıl önce eşiyle Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine sığındıklarını aktaran Hamad, şöyle devam etti:"Ülkemdeki iç savaş her şeyi altüst etti, hayallerimizi de yıktı. Sporculuğun yanında ilahiyat fakültesi mezunu olduğum için yaklaşık iki yıl imamlık yaptım. Duvarda asılı diplomamda halen ülkemdeki savaşın izleri duruyor. Çatışmalar ve saldırılar maalesef ne yaşamamıza ne çalışmamıza ne de spor yapmamıza olanak veriyordu. Biz de ülkemizi terk edip göç etmek zorunda kaldık. Karateyle ilgili hayallerim de maalesef yarım kaldı."Hamad, gönül verdiği spordan sığındığı Hatay 'da da vazgeçemediğini, haftanın belli günleri antrenman yapmasının yanı sıra Türk ve Suriyeli 20 çocuğa da karate eğitimi vermeye çalıştığını kaydetti. Türkiye'de bu sporu yaparak milli formayı giymek istediğini dile getiren Nazhan Hamad, "Artık ay - yıldızlı formayla müsabakalara katılmak istiyorum. Kazanacağım başarılarla da bize kucak açan Türkiye'ye minnet borcumu ödemeyi arzuluyorum." şeklinde konuştu. Karatede Türkiye Milli Takımı formasını giymenin kendisi için önemli olduğunu anlatan Hamad, milli formayı giymesi halinde başarılı olacağına inandığını dile getirdi.Hamad'ın karate antrenörlüğünü üstlendiği Humus'tan 7 yıl önce Türkiye'ye gelen Hasan El Dahal (13) da karateyi çok sevdiğini ve hocası sayesinde bu sporda ilerlemek istediğini kaydetti. Muhammed Saki Hazırlar (8) ise Suriyeli hocası sayesinde sevdiği karatede madalyalar kazanmak için çok çalıştığını belirtti.
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