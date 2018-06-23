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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli anne, savaşın ayırdığı çocuklarına kavuştu - ŞANLIURFA İzle

Suriyeli anne, savaşın ayırdığı çocuklarına kavuştu - ŞANLIURFA İzle

- Çocukların arabayla getirilmesi - Anne ile çocukların kavuşma anı - Annenin yaşadığı evden detay - İHH üyelerinin aileyle sohbet etmesi - Suriyeli anne Nur Nasır ile röportaj - İHH İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla ile röportajSuriyeli anne, savaşın ayırdığı çocuklarına kavuştu - Doğu Guta'nın Duma bölgesinde Esed güçlerinin hava bombardımanında eşini kaybeden Nur Nasır, ikinci eşinden hamile kaldığı bebeğini dünyaya getirmek için gittiği Şam'dan yaşadığı yere dönemeyince zor şartlarda günlerce yürüyerek Türkiye'ye sığındı - Çocukları Muhammed ve Yasmin'i emanet ettiği annesi ve kardeşi de iç savaşta ölen Nasır, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı evlatlarına İHH İnsani Yardım Derneği sayesinde kavuştu - Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atilla: - "Allah'a hamdolsun 3 yıllık özleme son verdik. İnşallah bir daha böyle ayrılıklar olmaz" - Suriyeli Nur Nasır: - "Çocuklarımla 3 yıldır irtibatım kesilmişti. Allah'a şükürler olsun çocuklarıma kavuştum, çok mutluyum"ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, 3 yıldır Suriye'de bulunan iki kardeşi, Şanlıurfa 'da yaşayan anneleriyle buluşturdu.İki çocuğu ve eşiyle rejimin ablukasındaki Doğu Guta’nın Duma bölgesinde yaşayan Nur Nasır (27), Esed güçlerinin hava bombardımanında hayat arkadaşını kaybetti.Daha sonra bir yakınıyla evlenen Nasır, üçüncü hamileliğinin sıkıntılı olması nedeniyle 3 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Yasmin’i annesi ve kardeşine bırakarak, eşiyle tünellerden geçerek Şam'a gitti.Doğumun ardından tekrar Guta'ya dönmek isteyen ancak rejim tarafından buna izin verilmeyen Nasır ve eşi, Türkiye'ye sığınmaya karar verdi.Bebeği ve eşiyle günlerce yürüyerek önce Hama'ya, bir ay sonra da İdlib'e ulaşan Nasır, ardından günde 8 - 9 saat yürüyerek Türkiye'ye geldi.Çocuklarını bıraktığı annesi ve kardeşinin de bombardımanda öldüğünü, evlatlarına başka bir ailenin baktığını öğrenen Nasır, Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneğine başvurarak yardım talep etti.Derneğin girişimleri sonucu İdlib'te oldukları belirlenen çocuklar, Şanlıurfa 'ya getirilerek annelerine teslim edildi. - "Böyle ayrılıklara elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız" Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atilla, bayram öncesi kendilerine ulaşan Nasır'ın yaşadıklarından çok etkilendikleri için hemen çocukları Türkiye'ye getirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çocukların İdlib'de bir ailenin yanında kaldığını öğrendiklerini ve Reyhanlı İHH İnsani Yardım Derneğinden yardım istediklerini ifade eden Atilla, şöyle konuştu:"Gecemizi gündüzümüze katıp çocukları Türkiye'ye getirmek için büyük bir çaba harcadık. Reyhanlı ekibimizin gayretleri sonucu 2 yetim çocuğumuz Türkiye'ye getirildi.
Bizler de gidip çocukları alarak Şanlıurfa 'da yaşayan anneleriyle buluşturduk. Allah'a hamdolsun 3 yıllık özleme son verdik. İnşallah bir daha böyle ayrılıklar olmaz. Eğer böyle ayrılıklar varsa elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Hem biz hem anne hem de yetimler çok sevindiler. Ne kadar şükretsek azdır. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz."Anne Nasır ise yıllarca çocuklarından ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, evlatlarını kendisine kavuşturan İHH ekibine teşekkür etti. - "Çocuklarımdan ayrı kalmak bana çok acı veriyordu"Çocuklarına kavuşmak için umudunun olmadığını ama şansını denemek için İHH'den destek istediğini aktaran Nasır, şunları anlattı:"Çok zor günler yaşadım. Önce eşimi kaybettim sonra evlendiğim eşimle saatlerce tünelde yürüyerek gittiğim Şam'dan tekrar evime dönmeme izin verilmedi. Mecburen 1 ay boyunca saatlerce bebeğimle aç susuz yürüyerek Türkiye sınırına geldik. Bir süre sınırda bekledikten sonra da sınırı geçip Şanlıurfa 'ya geldik. Sonra çocuklarımı bıraktığım annem ve kardeşimin de bombardımanda öldüğünü duyunca çok kötü oldum. Çocuklarım ortada kalmıştı. Sonra bir aile çocuklarımı yanına almış. Çocuklarımdan ayrı kalmak bana çok acı veriyordu. Çocuklarımla 3 yıldır irtibatım kesilmişti. Allah'a şükürler olsun çocuklarıma kavuştum, çok mutluyum."Çocuklar Muhammed ve Yasmin ise uzun bir aradan sonra kavuştukları annelerine sarılarak hasret giderdi.

İç Savaş Sarılar Sığınma Hamdolsun Hanlı 

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