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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırındaki Kilis’te sis etkili oluyor İzle

Suriye sınırındaki Kilis’te sis etkili oluyor İzle

Sisden görüntüler

Karayolları 

-Genel ve detaylar
-Trafikte seyir eden araçlar
-Yapılan röportaj
-Genel ve detaylar
-Siste giden araçlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Suriye sınırında bulunan Kilis’te gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Suriye sınır hattında ve karayollarında adete sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis -Polateli, Kilis -Öncüpınar ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.
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