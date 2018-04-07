Suriye'deki dramı tuvale yansıttılar - HATAY

- Öğrencilerden ve resimlerden detaylar - Öğrenciler ile röportajSuriye'deki dramı tuvale yansıttılar - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde eğitim gören 30 lise öğrencisi, Suriye'deki iç savaşı ve insanların yaşadığı trajediyi tuvale yansıttıkları yağlı boya resimlerle anlattı - Öğrencilerden Şüheda Taşkeser: - "Savaşın insanlara verdiği acıları, resimlerle insanlara aktarmak istedik" - Öğrencilerden Aktaş: - "Yanı başımızdaki insanlık dramına sessiz kalmak istemedik"HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Yahya Turan Fen Lisesi öğrencileri, Suriye'deki iç savaşı, savaşın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve yaşanan trajediyi yağlı boya resimlere yansıttı.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ilk duraklarından olan Reyhanlı'daki lise öğrencileri, yanı başlarındaki iç savaşa yağlı boya resimleriyle dikkati çekmek istedi.Okulun resim kulübündeki 30 öğrenci, 4 aylık zaman diliminde "Savaşın çığlığı", "Savaşın gerçek yüzü", "Savaşın gözyaşları", "Savaşsız bir dünya", "Suriyeli kadınlar", "Umut ve tutsak" konularını ele aldıkları yağlı boya resimler çizdi.Öğrenciler ders aralarını değerlendirerek, Suriye'deki iç savaşın acı yüzünü resimlere yansıttı.Çeşitli ebatlarda hazırlanan ve her birine farklı isim verilen yağlı boya resimler, önümüzdeki aylarda sergilenecek. Öğrenciler resimleri uluslararası yarışmalara göndererek Suriye'deki iç savaşın boyutunu gözler önüne sermeyi hedefliyor. Yağlı boya eserler, 5. İstanbul Sanat Bienali'nde de sanatseverlerle buluşacak.9. sınıf öğrencisi Şüheda Aybüke Taşkeser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşsız bir dünyayı resmettiğini söyledi.
Öğretmenlerinin destekleriyle resim kulübünün içinde yer aldığını belirten Taşkeser, "Yanı başımızda süren iç savaşın insan üzerindeki etkilerini resimlerimize yansıtmak istedik. Savaş bölgesinde kadın, yaşlı ve çocuklar yıllardır acı çekiyorlar. Bizler de arkadaşlarımla birlikte bu savaşın insanlar üzerindeki yarattığı olumsuz etkilerini yağlı boya eserlerimize aktardık." diye konuştu. Taşkeser, ortaya çıkan birbirinden farklı yağlı boya resimleri hem Hatay 'da hem de ilerleyen günlerde İstanbul'da sergileyeceklerini ifade etti. - İnsanlık dramına sessiz kalmak istemedik9. sınıf öğrencisi Bilal Muhammed Aktaş da savaşa isyan edenleri resmettiğini dile getirdi.Masum insanların savaşla hayatlarının altüst olduğuna işaret eden Aktaş, "Bizler öğrenciler olarak yanı başımızdaki insanlık dramına sessiz kalmak istemedik. Resim öğretmenimizin de destekleriyle Suriye'deki iç savaşın etkilerini resmetmeye başladık ve 4 aylık zaman diliminde ortaya birbirinden farklı eser çıktı." dedi. "Savaşa isyan" adını verdiği yağlı boya resminde bir annenin çığlığını yansıttığını ifade eden Aktaş, "Orada yaşanan iç savaşta en çok anneler etkilendi. Çocuklarını, eşlerini veya yakınlarını kaybeden kadınların çığlığını yansıtmak istedim. Yaşananlar oldukça üzücü, umarız bir an önce barış gelir ve huzurun olduğu hayatlar sürerler." şeklinde konuştu. 9. sınıf öğrencisi Nazire Sürer de "savaşın gözyaşlarını" resmettiğini belirtti.