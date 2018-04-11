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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sular çekilince çevre kirliliği ortaya çıktı

Sular çekilince çevre kirliliği ortaya çıktı

-Nehirden detaylar

Çevre Kirliliği Uzunlu Yağışlı Hava 

--Çöplerden detaylar
--Vatandaş ile röportaj

( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak nehrinin Zara'da geçen bölümünde su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehre atılan atıkları gün yüzüne çıktı. SİVAS

- Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak nehrinin Zara'da geçen bölümünde su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehre atılan atıkları gün yüzüne çıktı. İmranlı ilçesinden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun'dan Karadeniz'e dökülün Kızılırmak bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri konumunda bulunuyor. Nehir de kışın yağışlı havalarda su seviyesinin artması ile nehre atılan çöpler sürüklendi. Sürüklenen çöpler çevreye ve nehir içinde bulunan ağaç dallarına takılarak dururken çevrede oluşan kirlilik görenlerin yüreklerini sızlattı. Nehir içinde bulunan canlı popülasyonu bulunması dolayısıyla Zara Belediyesi temizleme çalışması başlattı. İnsanların çöplerini nehre atmasının saygısızlık olduğunu ve kendini bilen hiçbir kimsenin pisliğini nehre atmayacağını belirten Efraim Arslanbulut, "Yukarıdan gelen selin etkisiyle her son baharda burada pislikler doluyor. Sonuçta belediyeye şikayette bulunduk ve belediye temizlemeye başladı.
İnsanların çöplerini nehre atması saygısızlık. Yağmurun yağması ve su seviyesinin artması ile birlikte kaynağında oluşan pislikleri sürükleyerek getiriyor. Bu kirlilik insanı üzmez olur mu? Çok güzel balıklar var buranın içerisinde balık tutuyorlar balık yiyorlar. Bu pisliklerin içinde bu balıkların yaşaması doğru ve iyi bir şey değil. Kendini bilen hiç kimse bu nehrin içine bu pislikleri nehrin içine atmaz ve atmamalı." dedi.

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