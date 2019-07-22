Sular altında kalan 20 bin dekar tarım alanı havadan görüntülendi Haberi

-ARAZİLER YERDEN AKTÜEL DETAY

-ŞEMSİ BAYRAKTAR'IN İNCELEMESİ DETAY

-AÇIKLAMA



( SAKARYA -ÖZEL)- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sular altında kalan arazide incelemelerde bulundu SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde aşırı yağışlar neticesinde 20 bin dekar tarım alanı sular altında kaldı. Sular altında kalan alan havadan görüntülenirken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arazide incelemelerde bulundu. Sakarya’da yoğun yağan yağışlar sonrasında bir çok yerde su baskınları meydana geldi. Yağışlar neticesinde Serdivan ilçesinde bulunan Aralık Mahallesi sınırlarındaki 30 bin dekarlık arazinin 20 bin dekarı sular altında kaldı. Çoğunluğu mısır ekili alan olan tarlalar havadan görüntülendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar sular altında kalan arazide incelemelerde bulunmak üzere mahalleye geldi. Alanları inceleyen Başkan Bayraktar, çiftçilerden bilgi aldı. Türkiye’de kalıcı çözümleri bulmamız ve tedbirli olmamız gerekiyor TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, “Bu son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak Türkiye’nin değişik bölgelerinde aşırı yağış oluyor. Bu ovanın ayrı bir özelliği var. Bu ova son 6-7 yıldır yağış rejimine bağlı olarak aşırı yağışların olması halinde bir çanak gibi görünüyor ve sürekli sel baskınına maruz kalıyor. Tabi bu sürdürülebilir bir şey değil. Burada kalıcı tedbirler alınması lazım. Biz buradaki üreticimizin borçları var biliyoruz. Özellikle banka borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma yapacağız. Bunun dışında bir nakit yardımı alabilir mi ona bakacağız. Bunlar kalıcı çözümler değil. Bu hareketler bugünü kurtarma içindir. Sonuçta insanlar burada üretmek istiyor. Üretemezse burada oturamazlar. Burada yapısal sorun var ama kanallar açılacak, başka tedbirler açılacak. Bir kalıcı çözüm buraya bulmamız lazım. Türkiye bu yağışları görecek bundan sonra. Sel gibi, hortum gibi, aşırı yağış gibi, don gibi doğal afetleri zaman zaman göreceğiz. Türkiye’de kalıcı çözümleri bulmamız ve tedbirli olmamız gerekiyor. Ben buradan Kocaali ilçesine, oradan ise Düzce’ye geçeceğim. Düzce’de can kaybı var Allah rahmet eylesin. Ben buranın sorununa dikkat çekmek için buradayım. 36 bin dekar alan işleniyor tarıma müsait bir alan. Bunun 20 bin dekarının sular altında kaldığı söyleniyor. Bir daha ekim yapmak mümkün değil iki defa çiftçimiz ekim yapmış. Bunun maddi zararının ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Ekipler gelecek tespit yapacak” dedi.



