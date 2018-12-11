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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sudan'da Türk dizileri reytingleri zorluyor - HARTUM

Sudan'da Türk dizileri reytingleri zorluyor - HARTUM

- Sudan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ahmed Usame ile röportaj - Uluslararası Sudan Üniversitesi Ağ Yönetimi bölümünden yeni mezun olan Sara Sıddık ile röportaj - Hartum 'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Harem Ahmed ile röportaj HARTUM (AA) - ADEL ABDELRHEEM H. ELFADOL - Türk dizileri Sudan’da 2008 yılında ilk kez ekranlara gelmesiyle diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi burada da reyting sıralamalarında en üst sıralarda yer aldı.Türk kültürünün tanınması, turizm, halkların yakınlaşması, dizilerden yüklü miktarda gelir elde edilmesi gibi birçok katkısı olan bu diziler Sudanlı izleyiciler tarafından 10 yıldır beğeniyle izleniyor.Sudan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ahmed Usame, Türkçe öğrenme tutkusunun şu anda Türk dizilerini seyretmekteki en büyük hedefi olduğunu aktardı. - Türkçe öğrenmeye başladıAilesiyle beraber Türk dizilerini uzun süredir takip ettiklerini ifade eden Usame, 2017'de bu yapımları seyretmekteki amacının akademik neden olarak değiştiğini ve Türkçe öğrenmeye başladığını anlattı.Usame, Türk dizilerinin iki halkın yakınlaşmasının nedenlerinden biri olduğunu, bu yapımları seyrederek kendini İslam tarihi ve Türkiye'de şu anda yaşanan hızlı açılım ve gelişmenin içinde bulduğunu belirtti.
Öğrenci Ahmed Usame birçok Arap adet ve geleneğine sahip Türkiye'nin batıya açılımının Sudan izleyicisini çektiğini kaydetti.
Uluslararası Sudan Üniversitesi Ağ Yönetimi bölümünden yeni mezun olan Sara Sıddık, bu sıralar Ufak Tefek Cinayetler isimli diziyi takip ettiğini ve buradaki tek odağının yemekler olduğunu söyledi.

- Türk simidi, Adana kebabıYemek pişirmeye özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Sıddık, Türk simidini sevdiğini, yine diziler aracılığıyla Adana kebabını öğrendiğini, bu kente giderek kebap yemeyi ümit ettiğini dile getirdi.

Ayetler İslam Tarihi İslam 2008 Yılı 

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