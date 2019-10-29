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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı Haberi

Suda bırakılan ağa takılan yengeçler, telef olmaktan kurtarıldı Haberi

Haydar Çetinkaya isimli doğaseverin yengeçleri ağlardan kurtarması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Harekete Geç Hayvan Irak 


- Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde ağa takılıp telef olmak üzereyken bir vatandaş tarafından fark edilen 5 yengeç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. İlçedeki Tagar Çayı kıyısına ailesiyle gezmeye giden Haydar Çetinkaya, tırı vırı diye tabir edilen ağa takılan yengeçleri gördü. Yengeçlerin ağa takıldığı için hareket edemediğini ve ölmek üzere olduğunu farkeden Çetinkaya, harekete geçti. Bıçak yardımıyla uzun uğraşlar sonucu yengeçleri takıldıkları ağlardan kurtaran Çetinkaya, hayvanları doğal ortamlarına bıraktı. Tırı vırı diye tabir edilen ağın satışının yasak olduğunu belirten Haydar Çetinkaya, “Bilinçsiz insanlar bu ağı balık avlamak için kullanıyorlar. Suda ağaçlara veya taşlara takılıp terkedilen ağlar, canlılar için ölüm demek. Tagar Çayı kenarında tesadüfen gördüğümüz bu tırı vırı ağına takılmış 5 tane yengeç kurtarılmasaydı hepsi kötü şekilde can verecekti. Neyse ki bize denk geldik. Uzun uğraşlar sonucu 5’ini de kurtardım ve suya bıraktım” dedi.
(ET-HİV-
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