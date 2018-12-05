Su taşkınları 'şifalı su' akan dereyi yok etti

-Heyelanlı yerin görüntüsü

-Naci Sağır ile yapılan rop

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( TRABZON - ÖZEL)- Uçarsu sakinleri yaklaşık 200 yıllık şifalı suya tekrar kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor TRABZON



- Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesinde yaklaşık 2 asırlık geçmişi olan şifalı suyun dere taşması sonucu kaybolması mahalle sakinlerini üzdü. Şifalı suyun başta böbrek taşı düşürmede çok etkili olduğunu belirten çevre sakinleri buraya Türkiye’nin farklı illerinden su almak için gelenlerin olduğunu belirtirlerken suya yeniden kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor. Şifalı suyun dere yatağına yakın olmasından dolayı 2 bin yılında meydana gelen dere taşması sonucu kapandığını daha sonra kendi imkanlarıyla suyu bulduklarını belirten mahalle sakinleri, en son 2 ay önce meydana gelen dere taşması ve heyelan sonucu suyun tamamen kaybolduğunu söylediler. Çevre sakinlerinden Naci Sağır, “Eskilerimizden dinlediğimiz kadarıyla yani 40-50 yıl öncesinde bize bu suyun yaklaşık 150 yıllık geçmişi olduğunu söylediler. Suyun, özellikle böbrek taşları düşürme konusunda çok etkili olduğu için buraya Türkiye’nin farklı bölgelerinde insanların geldiğini biliyoruz. Suyun, dereye yakın olmasından dolayı zaman zaman meydana gelen dere taşmaları sonucu su maalesef kayboldu. En son olarak da yaklaşık 2 ay önce dere taşması sonucu şu anda atıl durumda. Kendi çabalarımızla yapma şansımız olmadığından durumu yetkililere bildirdik. Yaklaşık 1 hafta önce burada inceleme yaptılar ancak çözüm konusunda henüz net bir cevap alamadık. Şifalı suyumuz ilk olarak 2 bin yılında meydana gelen dere taşması sonucu kapanmıştı. O dönemler kendi çabalarımızla açmıştık ancak eski haline döndüremedik. Son olarak 2 ay önce de meydana gelen dere taşması sonucu suyumuz maalesef tamamen kapandı. Yetkililerden suyumuzun açılması konusunda yardım bekliyoruz” dedi.

(BK-ÖS-Y)

