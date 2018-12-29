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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Su sümbülleriyle mücadele için Asi Nehri’ne kepçe indirildi Haberi

Su sümbülleriyle mücadele için Asi Nehri’ne kepçe indirildi Haberi

Su sümbülleri detay

Sağanak Yağış Asi Nehri 

-Nehirde oluşan pislik
-Vinçin çalışmaları
-Kepçeye halat bağlanması
-Kepçenin kaldırılması
-Kepçenin asi nehrine indirilmesi
-İndirme sırasında kedinin korkması
-Kepçenin yeşil otlarla teması
-Su sümbüllerine kepçe müdahalesi
-Hem kepçe hemde tekne ile müdahale
-Yapılan müdahale ile bölünen yada kopan sümbüllerin nehirde ilerlemesi

( HATAY ) - Asi Nehri’ne vinç yardımıyla kepçe indirildi HATAY

- Hatay’da sağanak yağışların ardından artış gösteren su sümbülleri istilasını önlemek isteyen Büyükşehir Belediyesi, nehre kepçe indirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tekne ve kepçe yardımıyla nehri temizlemek için çalışmalar başlattı. Hatay’ın incisi olarak adlandırılan ve ters olarak akmasıyla bilinen Asi Nehri’nde giderek artış gösteren su sümbülü istilasının önüne geçmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, nehre vinç yardımıyla kepçe indirdi. Nehre indirilen kepçeyle birlikte personeller de tekne üzerinden çalışmaları yürüttü. Kepçenin darbe vurduğu su sümbüllerinin bataklık izlenimi oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Yağışların bitmesinin ardından çalışmalara yeniden başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tekneden ve kepçeden müdahaleye devam ediyor.
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