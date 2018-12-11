Su canavarlarıyla mücadeleye ‘yağış’ arası

-Sabah yağışta yapılan çalışma

-Yağışlarla yeni gelen sümbüller

-Azalan sümbüllerden görüntü

-detay



( HATAY -ÖZEL) HATAY



- Hatay’da Asi Nehri’nde, su sümbülleri istilasını önlemeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışlar nedeniyle çalışmalara ara verdi. Hatay’ın incisi olarak adlandırılan ve ters olarak akmasıyla bilinen Asi Nehri’nde meydana gelen su sümbülü istilasının önüne geçmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, insan gücü ve amfibik araçla yaptığı çalışmalara yoğun yağış nedeniyle ara verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, alanda su sümbüllerinin azaldığı görüldü.

Yoğun yağışlar nedeniyle Suriye ve Afrin bölgesinden yeni su sümbüllerinin şehir merkezine gelmesi bekleniyor.

