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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Statta sürpriz evlilik teklifi - ERZURUM

Statta sürpriz evlilik teklifi - ERZURUM

- Pankarttan görüntü - Rıfat Kırkkeseli'nin açıklaması - Nagehan Yıldız'ın açıklaması - Yıldız ve Kırkkeseli'nin pankartı birlikte tutmaları - Erzurum 'da, Büyükşehir Belediye Erzurum spor - Galatasaray maçının oynandığı statta Rıfat Kırkkeseli adlı genç, taraftarların da desteğiyle kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı - Rıfat Kırkkeseli: - "Evlilik teklifi için pankart hazırladım. Onu da taraftar gruplarının desteğiyle müzik eşliğinde açtık. Evlilik teklifi yaptıktan sonraki duygularımı anlatamam" - Nagehan Yıldız: - "İki yıldır birlikteyiz ama evlenme teklifi edeceğini beklemiyordum. Cevabım tabii ki 'Evet' oldu. Başka bir cevap veremezdim"ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF/YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum 'da, Büyükşehir Belediye Erzurum spor - Galatasaray maçının yapıldığı statta mavi beyazlı taraftar Rıfat Kırkkeseli, kız arkadaşına taraftarların da desteğiyle sürpriz evlilik teklifi yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurum spor - Galatasaray maçının oynandığı Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda, bankacı Kırkkeseli, öğretmen kız arkadaşı Nagehan Yıldız için tanışma yıl dönümlerinde evlenme teklifi planladı.Kırkkeseli, tribünde, maç başlamadan önce sporcular ısınırken Hakan Altun'un "Teklif ediyorum benimle evlenir misin" şarkısı eşliğinde, birlikte maç izlemeye gittiği Yıldız için "Seni çok seviyorum Nagehan, benimle evlenir misin" yazılı pankartı açtı.Pankartı açarken arkadaşları ve taraftarlar da destek olan Kırkkeseli, daha sonra Yıldız'a yüzük uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Oldukça duygulanan Yıldız, "Evet" diyerek Kırkkeseli'ye sarıldı ve yüzüğü parmağına taktı.Rıfat Kırkkeseli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Yıldız ile arkadaş olduklarını söyledi.

Tanışma yıl dönümlerinde böyle bir organizasyon yaptığını anlatan Kırkkeseli, "Maçtaki bu coşkunun içerisinde evlilik teklifi cesaret işiydi, bunu başardım. Erzurum sporlu olarak çifte mutluluk yaşamak istedim. Skor ne kadar berabere olsa da benim için bu atmosferde bunu yapmak gerçekten çok mutluluk vericiydi." dedi.
Kendisine yardımcı olan arkadaşlarına teşekkür eden Kırkkeseli, "Evlilik teklifi için pankart hazırladım. Onu da taraftar gruplarının desteğiyle müzik eşliğinde açtık. Bunu önceden organize etmiştik. Sağ olsunlar taraftar da bize destek oldu. Evlilik teklifi yaptıktan sonraki duygularımı anlatamam. Bu atmosferde, Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurum spor maçında bunu yapmak gerçekten çok cesaret isteyen bir işti. Bunu yaptığım için de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.
Yıldız da aldığı tekliften dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu aktaran Yıldız, "Hiç beklemiyordum. İki yıldır birlikteyiz ama evlenme teklifi edeceğini beklemiyordum. Böyle bir organizasyon da beklemiyordum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Cevabım tabii ki 'Evet' oldu. Başka bir cevap veremezdim. Hayatımda geldiğim ikinci maç. Bundan sonra da herhalde artık sürekli gelirim." ifadelerini kullandı.

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