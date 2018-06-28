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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - HATAY

- St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - Antakya Ortodoks Kilisesi'nden görüntü - Ayinden detaySt. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı - Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okunduHATAY (AA) - Hatay 'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile ilçelerden gelen dini liderlerin yönettiği ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu, dualar edildi.Hristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.

İncil Dini Liderler Akon 

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