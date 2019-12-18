Sporda 2019 yılının 'En'leri belli oldu - İSTANBUL
Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Spor camiasından ünlü isimlerin ödül alması - Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ödül almasıSporda 2019 yılının "En"leri belli oldu - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü - "Sporun Enleri 2019" ödül töreninde Anadolu Ajansı'na jüri özel ödülü verildi
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