Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Sorgun Geleneksel 10. Gurbetçiler Şöleni başladı - YOZGAT

Sorgun Geleneksel 10. Gurbetçiler Şöleni başladı - YOZGAT

- Güreş alanından ve seyircilerden görüntüler - Pehlivanlardan görüntüler - Güreşlerden görüntülerSorgun Geleneksel 10. Gurbetçiler Şöleni başladı - Şölen kapsamında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına 150'den fazla sporcu katıldıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni, yağlı güreş müsabakalarıyla başladı.
Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, müsabakalar öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle ağustos aylarında düzenledikleri şenlikleri bu yıl erkene aldıklarını ifade etti.
Yozgat 'ın çok göç veren bir kent olduğuna işaret eden Gürbüz, " Yozgat 'ın nüfusu 460 bin ama Türkiye genelinde yaşayan 2 milyon Yozgat lı var. Yozgat 'ın 4 katı kadar nüfus da dışarıda yaşıyor. Yurt dışında yaşayan da çok sayıda gurbetçi var. Bu nedenle şenliğimizin adı 'Gurbetçiler Şenliği' oldu. Bugün yapılan yağlı güreşlerle de ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Kırkpınar'ın en ünlü güreşçileri burada. Birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlenmesi için bu tür etkinliklerde birlikte olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Murat Gürbüz, yağlı güreş müsabakalarına İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı gibi Kırkpınar başpehlivanlarının yanı sıra 150'den fazla güreşçinin katıldığını kaydetti.
İki gün sürecek şölen, Uğur Işılak ve Gülay Korkmaz'ın vereceği konserle sona erecek.

Yağlı Güreş Yağlı Güreşler Muhabir Başpehlivan Gurbetçi 

İlgili Foto Galeriler
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Drakula Trabzon'da Ortaya ÇıktıDrakula Trabzon'da Ortaya Çıktı
Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine GidiyorSuriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı