Sonbaharda doğaya akın ettiler Haberi

-Ormanlık alanda sonbaharın tonları arasında yürüyüş yapmaları

-Doğa manzaraları arasında fotoğraf çekinen kadınlar

-Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan, röp

-Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdiresi Fatma Kalpakçı, röp

-Kadınlarla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Yurdun birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, Tokat'ta güneşli havada kadınlar sonbaharın son günlerini doğa yürüyüşü yaparak değerlendirdi. Geyraz Mahallesi’nde Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu’nda okul öncesi dönemde çocukların doğal ortamda doğayı tanıma, koruma, gözlemleme ve keşfetme bilincini gerçekleştirmek amacıyla yapılan doğa parkuru vatandaşlarda spor yapma imkanı sağlıyor. Tokat Belediyesi Hanımelleri tarafından düzenlenen etkinliğe katılan kadınları sonbaharı doyasıya yaşadı. Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini gösterirken Tokat’ta kadınlar güneşli havada doğa yürüyüşü yaptı. Sonbaharın renkleri arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren kadınlar renkli bir gün geçirdi. Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan, birçok ilin kar yağışının etkisi altına girerken Tokat’ta güneşli havayı değerlendirdiklerini söyledi.



Tokat’ta sonbahar havasını yaşamaları için Hanımellerinde gelerek faaliyetlere katılan kadınlarla bir etkinlik planladıklarını ifade eden Arslan, “Hanımların doğanın güzelliklerini yerinde görsünler, sonbaharın güzelliklerini yaşasınlar diye doğa yürüyüşü düzenledik. Artık bu faaliyetlerimizi geleneksel hale getirdik. Sonbaharın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu doğal güzellikler görmeye herkesi davet ediyoruz” dedi.

Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdiresi Fatma Kalpakçı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun destekleri ile yapılan doğa parkurunun anaokuluna giden çocukların yanı sıra vatandaşlara da açık olduğunu kaydetti.

Sarının, yeşilin, turuncu ağaç yaprakları ile mavi gökyüzünün renklerinin buluştuğu ormanlık alanda güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Kalpakçı, “Doğanın içinde bulundurduğu bütün güzellikleri ile beraber oksijeni içimize çekiyoruz. Sonbahar mevsiminin en güzel gününü yaşıyoruz. Tüm halkımızı bu parkurumuza yürüyüş yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

(Nİ-GF-

