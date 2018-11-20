Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sonbaharda doğaya akın ettiler Haberi

Sonbaharda doğaya akın ettiler Haberi

Tokat'ta doğa yürüyüşüne katılan kadınlar

Hatıra Fotoğrafı Gökyüzü Güneşli Hava Kar Yağışı Bahar Havası 

-Ormanlık alanda sonbaharın tonları arasında yürüyüş yapmaları
-Doğa manzaraları arasında fotoğraf çekinen kadınlar
-Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan, röp
-Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdiresi Fatma Kalpakçı, röp
-Kadınlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Yurdun birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, Tokat'ta güneşli havada kadınlar sonbaharın son günlerini doğa yürüyüşü yaparak değerlendirdi. Geyraz Mahallesi’nde Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu’nda okul öncesi dönemde çocukların doğal ortamda doğayı tanıma, koruma, gözlemleme ve keşfetme bilincini gerçekleştirmek amacıyla yapılan doğa parkuru vatandaşlarda spor yapma imkanı sağlıyor. Tokat Belediyesi Hanımelleri tarafından düzenlenen etkinliğe katılan kadınları sonbaharı doyasıya yaşadı. Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini gösterirken Tokat’ta kadınlar güneşli havada doğa yürüyüşü yaptı. Sonbaharın renkleri arasında bol bol hatıra fotoğrafı çektiren kadınlar renkli bir gün geçirdi. Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan, birçok ilin kar yağışının etkisi altına girerken Tokat’ta güneşli havayı değerlendirdiklerini söyledi.

Tokat’ta sonbahar havasını yaşamaları için Hanımellerinde gelerek faaliyetlere katılan kadınlarla bir etkinlik planladıklarını ifade eden Arslan, “Hanımların doğanın güzelliklerini yerinde görsünler, sonbaharın güzelliklerini yaşasınlar diye doğa yürüyüşü düzenledik. Artık bu faaliyetlerimizi geleneksel hale getirdik. Sonbaharın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu doğal güzellikler görmeye herkesi davet ediyoruz” dedi.
Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu Müdiresi Fatma Kalpakçı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun destekleri ile yapılan doğa parkurunun anaokuluna giden çocukların yanı sıra vatandaşlara da açık olduğunu kaydetti.
Sarının, yeşilin, turuncu ağaç yaprakları ile mavi gökyüzünün renklerinin buluştuğu ormanlık alanda güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Kalpakçı, “Doğanın içinde bulundurduğu bütün güzellikleri ile beraber oksijeni içimize çekiyoruz. Sonbahar mevsiminin en güzel gününü yaşıyoruz. Tüm halkımızı bu parkurumuza yürüyüş yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
(Nİ-GF-
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı