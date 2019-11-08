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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sonbahar Denizli’de bir başka güzel

Sonbahar Denizli’de bir başka güzel

Drone ile çekilen görüntüler

İhlas Şelale Irak 

-Aktüel görüntüler
-Manzaralardan farklı detaylar

( DENİZLİ - DRONE)- Sonbaharın kendisini hissettirdiği Denizli’de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor DENİZLİ

- Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sonbaharın gelmesi ile Denizli’de ortaya çıkan manzaralar, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Kentin özellikle doğası dikkat çekerken, eski yapılar ile ağaçların birleşmesi izleyenleri mest ediyor. Güney ilçesinde bulunan şelale özellikle hafta sonraları fotoğraf tutkunlarının değişilmez adresi oluyor. Çal ilçesinde bulunan tarihi Hançalar Köprüsü de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk adresleri arasında yer alıyor. Sonbaharın tüm renkleri Denizli’nin genelinde görülüyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri Denizli’de Sonbahar manzaralarını havadan görüntüledi. (RFK-
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