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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Somalili Bakan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Somalili Bakan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Somalili Bakan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - Somali Planlama Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan'ın fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması - Somali Planlama Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı - Cemal Muhammed Hasan: - "Çok etkileyici ve güzel fotoğraflar"İSTANBUL (AA) - Somali Planlama, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye - Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" forumuna katılan Hasan'a, AA muhabiri "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hasan, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Hasan, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti Genel Merkezinde yaptığı balkon konuşması sırasında çektiği "Erdoğan'ın seçim zaferi" isimli fotoğrafa oy verdi."Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul 'da dolunay" isimli fotoğrafını oylayan Hasan, "spor" kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Fransa Dünya Kupasını aldı" adlı fotoğraftan yana kullandı.Somali Planlama, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, birbirinden iyi fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, "Çok etkileyici ve güzel fotoğraflar." dedi.

Muhabir İran Seçimleri Balkon Konuşması Gori 

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