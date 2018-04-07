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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Solotürk'ten Kayseri'de gösteri uçuşu

Solotürk'ten Kayseri'de gösteri uçuşu

- - Gösteriyi izlemek için toplanan vatandaşlardan detaylar - Gösteriden detay görüntüler - Solo Türk ekibine plaket takdim edilmesiSOLOTÜRK'ten Kayseri 'de gösteri uçuşuKAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kayseri 'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.SOLOTÜRK'ün Erciyes Üniversitesi kampüsü üzerindeki gösteri uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı.İzleyenler, alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak destek verdi.Halkın evlerinin çatısından ve balkonundan da izlediği etkinliği, yaklaşık 10 bin kişi takip etti.Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

Gösteri Uçuşu Kışla 

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