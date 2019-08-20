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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı - RİZE

SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı - RİZE

- SOLOTÜRK gösterisi - Vatandaşlardan görüntü - Rize Valisi kemal Çeber'in açıklaması - Vatandaşlardan ropörtajSOLOTÜRK, Rize 'de gösteri uçuşu yaptıRİZE (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize 'de gösteri uçuşu yaptı.SOLOTÜRK'ü izlemek için Rize sahilindeki Yat Limanı mevkisine gelen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu ve kameraları ile kaydettiler.Gösteriyi Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı da izledi.Uçuşun tamamlanmasının ardından Vali Çeber, SOLOTÜRK yer ekibine teşekkür etti. Rize liler de akrobasi timi ile fotoğraf çektirdi.

Kamera Gösteri Uçuşu Cep Telefonu 

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