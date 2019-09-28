Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Söke'de Girit Festivali etkinliği - AYDIN

Söke'de Girit Festivali etkinliği - AYDIN

- Girit Festivali etkinliği - Etkinlik alanından ve katılımcılardan görüntüler - Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel'in konuşmasıSöke'de Girit Festivali etkinliğiAYDIN (AA) - Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Girit Festivali'nin ikinci günü Söke'de düzenlendi.
İlk günü İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Türkiye'nin bir çok noktasından gelen Girit kökenli vatandaş, Söke'de buluştu.Kemalpaşa Mahallesinde düzenlenen festivalde Girit kültürüne özgü halk oyunları sergilendi.Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel burada yaptığı konuşmada Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti.Festivalin amacının yıllardır birbirinden ayrı olan Giritli akrabaları bir araya getirmek olduğunu dile getiren Çengel, "9 yıl boyunca festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Dün Selçuk'ta başlayan etkinliğimiz bugün Söke ve Kuşadası'nda devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu festivali daha geniş bir alana yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Dera Yan Etki Festival Halk Oyunları 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı