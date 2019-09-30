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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak köpeği yaya geçidinde yeşil ışığı bekledi - MUĞLA

Sokak köpeği yaya geçidinde yeşil ışığı bekledi - MUĞLA

- Köpeğin ışıkta beklediği kavşak - Köpeğin bekleme anı (vatandaş kamerası) - Köpeği çeken Nejat Taşar ile röportajSokak köpeği yaya geçidinde yeşil ışığı bekledi - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bir sokak köpeğinin yaya geçidinde yeşil ışığın yanmasını beklediği anlar cep telefonuyla kaydedildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyip yeşilde geçen bir sokak köpeğinin görüntüsü cep telefonuyla kayda alındı.Siteler Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'ndaki alışveriş merkezi önünde kaydedilen görüntülerde yaya geçidine gelen bir sokak köpeğinin trafik ışıkları kırmızı iken yolun karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklemesi görülüyor.Köpeğin yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yaya geçidinden kontrollü şekilde karşıya geçmesi de görüntülerde yer alıyor.Nejat Taşar'ın cep telefonu ile kaydettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede çok sayıda paylaşılarak ilgi gördü. - "İnsanlar geçerken köpek bekledi"Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaya geçidinin başında bekleyen köpeği gördüğünde cep telefonuyla kayda aldığını ifade etti.
İnsanların gelip geçtiği yaya geçidinde köpeğin kırmızı ışıkta beklemesinin ilginç geldiğini belirten Taşar, "Hemen kameramı açtım beklemeye durdum. İnsanlar gelip geçiyor ama köpek yerinde bekliyor. 'Acaba yeşil yandığında geçecek mi?' diye düşündüm. O sırada yeşil ışık yandı turistler de geçmeye başladı.
Bizim köpek ağırdan alıp yolu da sağlama alınca yavaş yavaş geçmeye başladı.
Helal olsun sana dedim. Videoda da 'Yayalar geçiyor, köpek olduğu halde kırmızıda geçmiyor' diye söyledim. Herkesin örnek alması gereken bir durum ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Sokak Köpeği Alışveriş Kırmızı Işık Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

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