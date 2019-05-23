Sokak köpeği ölü taklidi yaparmış gibi uyuyor

-Sırt üstü uyuyan köpeğin yanında normal uyuyan başka bir sokak köpeği



( TUNCELİ )- Tunceli'de sokakta bulunan köpeklerden birinin uyuma şekli dikkat çekiyor TUNCELİ



- Tunceli'de sokakta bulunan köpeklerden birinin uyuma şekli dikkat çekiyor. Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de sokak köpekleri, meydanlarda, parklarda uyumanın keyfini çıkartıyor. Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşısı yapılan ve küpe takılan köpekler, kentte günün her saatinde sokaklarda rahatça dolaşıyor. Köpekler öğle saatlerine doğru ise kenttin merkezinde en işlek noktalarında insanlara aldırış etmeden güneşe karşı uyumanın keyfini çıkartıyor.Bu sokak köpeklerinden birinin ise uyuma tarzı dikkat çekiyor. Köpeği tanımayanlar, uyuma tarzından hayvanın ölmüş ihtimalini bile düşünüyor.Sırt üstü uyuyan sokak köpeği, yanından gelip geçenlere aldırış etmeden o anın tadını çıkarıyor.

