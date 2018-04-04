Sokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlar - SAKARYA İzle
- Hayvanların bakıldığı çiftlikten detaylar - Hayvansever Elçin Tuba Zengin röportajıSokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlar - Sakarya 'da yaşayan Elçin Tuba Zengin ve ailesi, yaralı ve felçli kedi köpeklerin yanı sıra karga, tavşan, keçi gibi birçok bakıma muhtaç hayvanla ilgileniyor - Zengin:"Hayvanlara işkence edenler var, hayvanları da Allah yarattı. Böyle yapanlara 'Bu dünya var ama diğer dünyayı da düşünsünler' diyorum. İnsanoğlu ölümsüz değil, öldükten sonra Allah'a hesap verecekler" - "Annem ve babamın emekli maaşlarıyla buraya kadar geldik. Ama bundan sonra artık kendimiz de gidemiyoruz"SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Zengin ailesi, yaralı karga, tavşan, güvercin, keçi gibi hayvanların yanı sıra sokakta buldukları kedi ve köpeklerin de bakımlarını üstlenerek, ailece hayvanseverlik örneği sergiliyor.Elçin Tuba Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce Zonguldak'tan Sakarya 'ya geldiğinde evinde bir köpek ve iki kedi beslediğini söyledi.
Kendisinin hayvan baktığını gören mahallelinin, gözü açılmamış yavruları kapısına bırakmaya başlamasıyla evdeki sayının gittikçe arttığını belirten Zengin, şunları dile getirdi:"9 yıldır kendi çabamla annem ve babamın emekli maaşlarıyla buraya kadar geldik. Ama bundan sonra artık kendimiz de gidemiyoruz. Sosyal medyadan sesimi duyurmaya çalıştım. Oradan insanlara yardım çağrısında bulundum. Duyanlar görenler az da olsa ilgi gösterenler var."Annesi Nurayan'ın hemşire, babası İsmail Zengin'in de memur emeklisi olduğunu, dededen kalma evde annesiyle oturduğunu aktaran Zengin, babasının köpekler için kiraladığı çiftlikte kaldığını ve onları bir an olsun yalnız bırakmadığını anlattı.Çiftlikte 3 yıldır bakıma muhtaç köpekleri barındırdıklarını ancak sayının çok artması nedeniyle acil olmadıkça sokakta bakıma devam ettiklerini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:"Çiftlikte 203 köpek var. Bunların dışında sakat kedilerimiz var, bacağı kırık, kuyruğu kopmuş kedilerimiz var. Ayağı kırılanı düzelttik evde yaşıyor. Bir siyah kediyi köpeklerin saldırısından kurtardım, eve getirdim. İki ayağı olmayan, bir gözü görmeyen kedim var. 4 kargam var hepsi sakat, yavruyken yuvadan düşüp sakatlanmış. Uçamayan güvercin ve kumrularım var. Çocukların elinden, köpeklerin önüne atarken aldığım iki tavşanım ve iki keçim var." - "Bazen geceleri uyumadığımı biliyorum"Zengin, mesaisinin sabahın erken saatlerinde başladığını, çiftlikteki işlerini bitirdikten sonra sokaktaki hayvanları beslemeye çıktığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:"Rutin günüm böyle geçiyor. Herhangi bir işte çalışmama zaman yok, bazen geceleri uyumadığımı biliyorum. Hayvanlara işkence edenler var, hayvanları da Allah yarattı. Böyle yapanlara 'bu dünya var ama diğer dünyayı da düşünsünler' diyorum. İnsanoğlu ölümsüz değil, öldükten sonra Allah'a hesap verecekler."Zengin, hayvanlara anne ve babasının emekli maaşlarıyla bakmaya çalıştığını ancak sayının oldukça arttığı için maddi yönden zorlanmaya başladıklarını aktardı. - "Yardım etmek isteyenlerin desteği çok önemli"Sosyal medyayı 1,5 aydır aktif şekilde kullandığını ve baktığı hayvanların videolarını paylaştığını aktaran Zengin, bunları izleyip az da olsa yardım göndermek isteyenlerin olduğunu bildirdi.Zengin, kuru mama ve uyuz aşısına acil ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Günde 8 yem paketi açıyorum yetmiyor, 10 paket de açsam yiyorlar. Uyuz aşısına ihtiyacımız var. Bazı hayvanlar yanına yaklaştırmıyor, en azından aşısını mamanın üzerine döküyoruz o bile fayda ediyor. Türkiye çapında, yurt dışında duyabilen olursa desteklerine muhtacız. İlaç yardımı ve kuru mama lazım. Kulübe çok lazım oluyor. Herkesin bu dünyada yaşamaya hakkı var. Doğa onlara ait. Her yere evler yaparak onların yaşam alanlarını biz bitirdik. Tilkiler, kurtlar, domuzlar şehirlere inmeye başladı. Yaşam alanlarına yiyecek bırakmıyoruz, onlar da yaşam alanlarımıza giriyor. Onlar değil biziz suçlu."Zengin, yardımseverlerin "sessiz_destek" adlı instagram adresinden kendisine ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.