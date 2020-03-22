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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerine gönderildi - ERZİNCAN

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerine gönderildi - ERZİNCAN

- Polis ekiplerin parkları kontrol etmesi - Polis ekiplerin park içinde bulunan vatandaşları uyararak eve göndermesi Erzincan 'da sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar evlerine gönderildiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulaması kapsamında, polis ekipleri, bu kapsamdaki vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.Polis ekipleri, cadde, sokak ve parklarda yaya olarak veya araçla gerçekleştirilen devriye görevi sırasında 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların yasağa uymadıklarını tespit etti.Kontroller sırasında maske ve eldiven kullanan polisler, bir araya gelen bu yaş grubundaki kişileri, tedbirler konusunda bilgilendirdi.Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine dönmelerini istedi.Parklarda piknik yapmak isteyen vatandaşları da uyaran polis ekipleri, özelikle kendi sağlıkları açısından toplu şekilde bir arada bulunmamaları ve tedbirli olmalarını istedi.Öte yandan, belediye hoparlöründen "vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları" yönünde anonslar yapıldı.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri Trol 

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