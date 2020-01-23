Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Soğuk hava havuzları dondurdu İzle

Soğuk hava havuzları dondurdu İzle

Donan araç camları

Bild Meteoroloji Uttu Kar Yağışı 

-Donan havuzlar
-Bir vatandaşla röp.
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava kent genelindeki süs havuzlarının donmasına neden oldu.Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da son günlerde soğuk hava etkili oluyor. Geceleri eksi 8 ile 10 derece arasında etkisini hissettiren soğuk hava nedeniyle başta Kültür Park olmak üzere merkezde bulunan süs havuzları dondu. Araçların camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk havanın bugünden itibaren biraz etkisini yitireceği belirtildi. Vatandaşlar ise, kent merkezinde etkili olmayan kar yağışı nedeniyle soğuk havayı hissettiklerini dile getirdi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli, Bingöl ile Elazığ’ın doğusunda aralıklarla kar yağışı beklendiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayları görüleceğini de aktaran meteoroloji, özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.Öte yandan rüzgarın bölge genelinde yer yer saatte 50 ile 60 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı