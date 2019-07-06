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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivrihisar Hava Yarışları 2019 - ESKİŞEHİR

Sivrihisar Hava Yarışları 2019 - ESKİŞEHİR

- Etkinlikten detaylarSivrihisar Hava Yarışları 2019 - Eskişehir 'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğin ilk gününde antrenman uçuşları yapıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği antrenman uçuşlarıyla başladı.
Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki yarışlara katılan yaklaşık 30 pilot, ilk gün antrenman uçuşları için havalandı.Yarışmacılar yarın ise "Rotax Motor ile Güçlendirilmiş LSA / ULM Sabit Kanat", "LSA / ULM Sabit Kanat", "200 HP Altında Motor Gücüne Sahip Diğer Uçaklar" ve "Rotax Motor ile Güçlendirilmiş Gyrocopter" kategorilerinde "en hızlı pilot" olma mücadelesi verecek. Belirlenen rotayı en kısa sürede tamamlayan pilotlar ödüllendirilecek.

Yarış Gori 

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