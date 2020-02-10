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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek'te göller buz tuttu

Siverek'te göller buz tuttu

Buz tutmuş göl

Göller Çarpma Anı Uttu 

-insanların göle taş atması
-vatandaşların buzu ve taşları göle atması

( ŞANLIURFA ) Siverek'te göller buz tuttu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle kentte bulunan göller buz tuttu. Gece eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donan göllerin kenarında piknik yapmaya giden vatandaşlar, donan göl üzerinde buz kaydırarak eğlenceli zaman geçirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu göllerde vatandaşlar anı hatıra fotoğraflarıyla renklendirdi. Gölde, özelikle taşın buz kaplı suya çarpma anı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. (MB-LO-Y)
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