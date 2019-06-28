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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Siverek’te domuz sürüsü görüntülendi Haberi

Siverek’te domuz sürüsü görüntülendi Haberi

DOMUZLARIN GÖRÜNTÜSÜ

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Kamera Cep Telefonu Hayvan 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Duruca kırsal Mahallesinde küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüyü sabah saatlerinde otlatmak için tarlaya götüren çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Arazide beslenen 4 domuz, bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam eti. Sürü kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (MB-SD-
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