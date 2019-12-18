Sivasspor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Sivas spor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Demir Grup Sivas spor kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması - Otyakmaz'ın fotoğrafları değerlendirmesi - Otyakmaz'ın spor kategorisinde millilerin asker selamı fotoğrafı için oy kullanması Sivas spor Başkanı Otyakmaz'ın tercihi "Millilerden asker selamı" olduSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Otyakmaz, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.Otyakmaz, son zamanlarda Türkiye'nin jeopolitik durumundan dolayı sorunlar yaşadığını ve bunlara operasyonlarla karşılık verdiğini söyledi.
Mehmetçiklerin güney sınırında önemli mücadeleler verdiğine vurgu yapan Otyakmaz, "Dolayısıyla millet olarak biz de onların arkasında olduğumuzu göstermek için herkes destek vermeye gayret etti. Türk Milli Takımı'nın da bu destekten geri kalması mümkün değildi. A Milli Futbol Takımımız askerlerin yanında olduğunu göstermek ve onlara moral vermek için asker selamını ön plana çıkarttılar." dedi. Otyakmaz, Avrupa'nın geçmiş zamanlarda başka kulüplere, başka devlet adamlarına göstermediği tepkiyi, A Milli Futbol Takımı'nın asker selamına gösterdiğini dile getirerek, "O yüzden bu bizim için çok manidar, çok duygusal bir fotoğraftır. Hem spor kategorisiyle birleşip, hem de anlamı açısından bu fotoğrafın doğru olacağını düşünerek tercih ettim." diye konuştu.
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