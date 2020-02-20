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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sivas’ta yoğun sis etkili oldu İzle

Sivas’ta yoğun sis etkili oldu İzle

-Kentten detaylar

( SİVAS ) SİVAS

Uçak Seferleri Hava Ulaşımı Kar Yağışı Trol 


- Sivas’ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sivas'ta yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından bugün de yoğun sis etkisini gösterdi. Şehri esir alan sis görüş mesafesini daralttı. Görüş mesafesinin düşmesi ile trafikteki sürücüler yavaş ve kontrollü seyretti. Sis hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İstanbul ile Sivas arasında sabah planlanan uçak seferleri iptal edildi. (OE-GF-
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