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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Sivas’ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi İzle

Sivas’ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi İzle

-Kentten detay

Kar Yağışı Irak 

--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, 61 köy ile araç ulaşımı kesildi SİVAS

- Sivas’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, 61 köy ile araç ulaşımı kesildi. Sivas'ta bir süredir etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Sivaslılar güne beyaz örtü altında uyardı. Kentte kartpostallık görüntülerde oluşurken vatandaşlar kay yağışıyla birlikte mutlu olduklarını ifade etti.
İlçelerde kar yağışı şehir merkezine oranla daha kuvvetli oldu. 61 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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