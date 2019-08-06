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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali'

Sivas'ta 'Gardaşlık Festivali'

Sivas 'ta "Gardaşlık Festivali" - Sivas 'ta "Gardaşlık Festivali" - Festival alanından görüntüler - Köfte yeme yarışması - Köfte yeme yarışmasını kazanan Tahir Sığırcı isimli vatandaş ile röportaj - Geleneksel ok atışlarının yapılması Sivas 'ta "Gardaşlık Festivali"SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi bahçesinde yöresel lezzetler yarıştı.Düzenlenen yemek yarışmasında 8 vatandaş, kendilerine ikram edilen 8 köfteyi 58 saniyede yemek için yarıştı. Köfte yeme yarışmasını Tahir Sığırcı isimli vatandaş kazandı.Sığırcı'ya 'Gardaşlık Festivali' anısına plaketi ve ödülünü AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi.

Yarış Yemek Yarışması 

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