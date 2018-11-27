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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sivas'ta 3 vaşak aynı anda görüntülendi

Sivas'ta 3 vaşak aynı anda görüntülendi

Vaşakların görüntüsü

Vaşaklar Taşımalı Eğitim Öğrenci Servisi Cep Telefonu Öğrenciler 

-Sinan Uysal'ın konuşması

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrenci servisi sürücüsü nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma kararı bulunan 3 vaşağı aynı anda cep telefonuyla görüntüledi. Suşehri'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu servis minibüsüyle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde 3 vaşak gördü. Gördüğü vaşaklar karşısında şaşıran Uysal cep telefonu ile 3 vaşağı görüntüledi. Görüntülerde, hayvanlardan vaşaklardan biri yamaçta gezerken, görülen ikisinin karayolunda koştuğu görülüyor. Minibüste bulunan öğrenciler ise vaşakları kaplana benzetti. Minibüs sürücüsü Uysal, "Okul servisi yaparken çocuklarla beraber gördüm. Çok heyecanlandım. Ne olduğunu bilmiyorduk. Kameraya çektik. Kameraya çektikten sonra bunların vaşak olduğunu öğrendik. Çok güzel hayvanlar bunları korumak lazım" dedi.

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