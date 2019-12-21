Sis görsel şölen sundu, fotoğraf tutkunları Harput'a geldi

-Harput Mahallesi'nden detay

-Kent Merkezinden detay

-Sis bulutlarının kenti kaplamasından detay

-Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerinin bulunduğu bölgeden detay

-Vatandaşların fotoğraf çekimi

-Tarihi Eğri Minareden ve Harput Kalesinden detay



( ELAZIĞ )- Elazığ'da 4 gündür etkili olan sisin sunduğu görsel güzelliği izlemek ve görüntülemek için bir çok kişi şehir dışından geldi ELAZIĞ



- Elazığ’da 4 gündür etkili olan sis bulutları, tarihi Harput Mahallesi'nden izlemesi keyif veren görsel şölen sunarken, birçok kişi de bu anı görüntülemek için şehir dışından geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sis Elazığ'da 4 gündür etkili oluyor. Sis bulutları nedeniyle Elazığ kent merkezi ve Tunceli’nin Pertek ilçesi tamamen görünmez oldu. Sis, yüksek rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi'nden ise izlenmesi ayrı bir keyif veren görüntüler oluşturdu. Elazığ'ın dışında, Bingöl, Malatya, Tunceli,Diyarbakır, Şanlıurfa ve Samsun başta olmaküzere bir çok kişi Harput'a gelerek sis bulutlarının görsel şölenini izleyip, fotoğraf çekti. Kartpostallık görüntüler oluşturan sisin bölge genelinde etkisinin süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Norveç ve İskandinav ülkeleri gibi Sisin oluşturduğu güzel görüntüleri sosyal medyadan görüp Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Sait Aydemir, “5 yıl burada yaşadım böyle bir manzara görmedim. Elazığ’ın en güzel yerlerinden biri olan Harput’tayız. Burası sanki Norveç ve İskandinav ülkeleri gibi. Herkesin görmesi gereken bir manzara var”dedi.

Samsun’dan Mardin’e seyahat ettiklerini ancak Tarihi Harput Mahallesi’ni görmek istediklerini ve manzaranın inanılmaz olduğunu ifade eden Sema Ülkü Güngör ise “Çok güzel bir manzara var. Elazığ’da aşağıdaydık. Orası çok soğuktu burası çok farklı ve güzel. Harput’u gördük beğendik. Sisli olması daha güzel olmuş çok farklı bir manzara oluşmuş”diye konuştu.

Çok heyecan verici bir manzara Eşi ile birlikte Harput’ a çıkarak manzarayı görüntülemek istediklerini dile getiren Aziz Savaş ise, “Elazığdayım ilk defa böyle bir manzara görüyorum. Allah’ın bir hikmetidir sanki bulutların üzerinde gibi bir his veriyor. Sabah erkenden kalkıp geldik. Eşimle bu manzaraları değerlendiriyoruz. Bol bol fotoğraf çektik. Çok heyecan ve mutluluk verici bir manzara” şeklinde konuştu.

Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan Ferdi Aydemir ise “Bu manzara 50 yılda bir görülür. Merkezde göz gözü görmüyor. Harput ise çok güzel bir manzara oluşmuş. Hafta sonunu değerlendirmek için hem de manzarayı gördük. Sis manzarası oldukça güzel herkes görmeli” ifadelerini kullandı.



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