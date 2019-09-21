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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sırbistan'da Türk Film Haftası sona erdi - BELGRAD Video

Sırbistan'da Türk Film Haftası sona erdi - BELGRAD Video



: - Kapanıştan detaylar - Hülya Koçyiğit'in gelişi - Susuz yaz fikimin gösterimi Sırbistan 'da Türk Film Haftası sona erdi - Türk sinemasının kült filmlerinden "Susuz Yaz"ın gösterimiyle sona eren etkinlikte "Aşk Tesadüfleri Sever", "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri izleyiciyle buluştuBELGRAD (AA) - Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türk Film Haftası, Türk sinema tarihinin kült filmlerinden "Susuz Yaz"ın gösterimiyle sona erdi.Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen etkinliğin kapanış programına, 1963'te yönetmenliğini Metin Erksan'ın üstlendiği "Susuz Yaz" filminin başrol oyuncusu usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı.
Belgrad Gençlik Merkezini dolduran Belgradlılara seslenen Koçyiğit, hayranlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, filmin Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı Ödülü"nü aldığını anımsattı.Program kapsamında, usta oyuncunun hayatının anlatıldığı kısa film de gösterildi.Belgrad'da 15 Eylül'de başlayan etkinlik kapsamında "Aşk Tesadüfleri Sever", "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri Belgradlı sinemaseverlerle buluştu.

Kısa Film Yan Etki Kült Film Başkent 

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