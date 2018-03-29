'Sıra dışı okur'un ilham kaynağı ozanlar olmuş - ARDAHAN
"Sıra dışı okur"un ilham kaynağı ozanlar olmuş - ARDAHAN - Mehmet Oktay'ın kütüphaneye girişi - Oktay'ın raflardaki kitaplara bakması - Oktay'ın kitap okuması - Oktay'ın konuşması - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Kütüphane Haftası" dolayısıyla farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen Türkiye'deki 4 "sıra dışı okur"dan biri seçilerek ödüle layık görülen 69 yaşındaki halk ozanı Mehmet Oktay, yaşamının büyük bir bölümünü kütüphanede geçiriyor - "Sıra dışı okur" Oktay: - "Aşıkların sözlerinden etkilenip kitaba ve tarihe ilgi duydum. O zaman o aşıklar tarihi anlatırdı. Diyordum ki 'bu adam tarihi, coğrafyayı ne bilir, bu aşıktır, sazını çalsın'. Anladım ki öyle değilmiş, aşıklar da kendilerini okumayla yetiştirmiş" - İl Kültür ve Turizm Müdürü Alantar: - "Mehmet Oktay, örnek alınması gereken biri. Dileriz ki kitap okuma alışkanlığını başkaları da örnek alır"ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen Türkiye'deki 4 "sıra dışı okur"dan biri seçilip ödüle layık görülen halk ozanı Mehmet Oktay, aşıkların atışmalarından etkilenip kitap okumaya ve tarihe ilgi duyduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "54. Kütüphane Haftası" dolayısıyla, farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen Türkiye'deki 4 "sıra dışı okur"dan biri seçilen, Ankara'da Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ödülünü alan 69 yaşındaki halk ozanı Mehmet Oktay, yaşamını sürdürdüğü Ardahan 'a döndü.Kente döner dönmez yaşamına büyük katkısı olan ve ödül almasına vesile olan Ardahan İl Halk Kütüphanesini ziyaret eden Oktay, kitap tutkusunu AA muhabirine anlattı.Kitabı "dünyayı aydınlatan güneşe" benzeten Oktay, bu nedenle Ardahan İl Halk Kütüphanesinin kendisini aydınlatan ikinci evi olduğunu söyledi.
Oktay, "sıra dışı okur" ödülü almasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, ödülünü bizzat Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un vermesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kitap okumanın önemine işaret eden Oktay, "Güneş dünyayı aydınlatıyorsa, kitap da insanları aydınlatıyor. Ödül almama vesile olan il halk kütüphanesidir. 1992'den önce Ardahan ilçe iken de bu kütüphane vardı. Bir fidanı ekersin, suyu yoksa, güneşi almıyorsa, hava almıyorsa o fidan gelişmez. Bir şair, bir bilim adamı neyle beslenecek, kitapla beslenecek. Kitap, öğretmen, okul olmazsa olmaz." diye konuştu. - Halk ozanlarının atışması ilham verdiOktay, kitap okuma alışkanlığının ortaokul 2. sınıfta iken aşıkların atışması sırasında başladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yakın köyümüzde, dayımın düğününde Aşık Şeref Taşlıova ve Dursun Durdağı vardı. Bu aşıklarımız burada atışma yaparken dedim ki 'bunlar sonunda birbirini öldürecek'. Aşıkların sözlerinden etkilenip kitaba ve tarihe ilgi duydum. O zaman o aşıklar tarihi anlatırdı. Diyordum ki 'bu adam tarihi, coğrafyayı ne bilir, bu aşıktır, sazını çalsın'. Anladım ki öyle değilmiş, aşıklar da kendilerini okumayla yetiştirmiş."Kitap okumayan insanın yabani dağ ve çölden farklı olmayacağını dile getiren Oktay, gençler başta olmak üzere herkesin kitap okuması gerektiğini sözlerine ekledi. - "Mehmet Oktay örnek alınmalı" Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar da Oktay'ı aldığı ödülden dolayı tebrik ederek, "Mehmet Oktay, örnek alınması gereken biri. Dileriz ki kitap okuma alışkanlığını başkaları da örnek alır." dedi. Oktay'ın kitap okuma alışkanlığı dolayısıyla Ankara'da ödüle layık görülüp Ardahan 'ı temsil ettiğini söyleyen Alantar, "İsteriz ki her Ardahan lı kitap okusun ve Mehmet Oktay gibi Ankara'da, Bakanlıkta bizi temsil etsin. Mehmet Oktay Ardahan 'ın ilçe olduğu dönemlerinden beri aralıksız kütüphanemizden yararlanıyor." ifadesini kullandı.