- Sinop’ta saklı cennet; Akgöl Tabiat Parkı Haberi

-Akgöl Tabiat Parkı'ndan görüntü

-Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'in açıklaması



( SİNOP ) SİNOP



- 2018 yılında eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Sinop ziyareti sırasında Türkiye'nin 236. Tabiat Parkı olarak ilan edilen Ayancık ilçesine bağlı Akgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Ayancık ilçesine bağlı, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Akgöl Tabiat Parkı, sahip olduğu bu özellikler sayesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edildi. eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Sinop ziyareti sırasında Akgöl'ün turizme kazandırılması yönündeki talimatı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce çalışmalar başlatıldı. DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ayancık ilçemize bağlı Akgöl Tabiat Parkı, geçtiğimiz yıl bakanımız Veysel Eroğlu Sinop’a geldiklerinde, bu tabiat parkının ilanı müjdesiyle gelmişlerdi. 2018 Mayıs ayında ilanı gerçekleştirildi ve ilanın arkasından da biz hemen gelişme planının yapımına başladık. Çalışmaları tamamen bitirdik ve şu anda bakanlıkta onay aşamasına gelmiş bulunmakta" dedi.

400 dekar alana sahip Akgöl'de, iki derenin birleşmesiyle oluşturulan yapay gölün zengin bitki örtüsüyle kaplı bir doğa harikası olduğunu belirtti.

Milli Parklar olarak gölün ekosistemini canlandırmak için çalışmalarından bahseden Başyiğit, “Gölle alakalı bir temizlik çalışması yaptık. Temizlik çalışmasının ardından burada balık türü yoktu ve biz buraya hangi balık türü uygun olur diye tespit yaptırdık. ‘Abant Alası’ dediğimiz bir alabalık türünden 30 bin adet yavruyu geçen yıl bıraktık. Bu yavruların şu anda izlenimlerimizde bir karış boyunda olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

Başyiğit, Akgöl Tabiat Parkı için hazırlanan proje ile spor ve yürüme alanı, kamp ve piknik bölgesi ve çeşitli etkinliklere yer sahipliği yapacak bir bölge olacağını belirtti.

Akgöl Tabiat Parkı’nın bakanlıktan çıkacak onay ile işletmeye açılabileceğini belirterek, “Doğayı koruyarak bir şeyler yapmalıyız. Doğayı koruma-kullanma dengesini gözeterek planlamalar projeler yapıyoruz. Bizim kendi devlet imkanlarımızla da yapabiliriz, eğer işletmeci bulabilirsek bu alanımızı plana programa uygun olarak, yatırımlı olarak işletmeciliğini ihaleye de verebiliriz” dedi.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, bakanlıktan onay verildikten sonra çalışmaların kısa sürede biteceğini ve 2020 sezonunda işletme olarak hazır olacağını ekledi.

