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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sinop'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kamerada

Sinop'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kamerada

DOLU YAĞIŞINA KARŞI ARAÇLARINI AKARYAKIT İSTASYONUNA ALAN SÜRÜCÜLERDEN GÖRÜNTÜ, DOLU YAĞIŞI GÖRÜNTÜ

( SİNOP ) SİNOP

Sağanak Yağış Kapalı Alan Kamera Dolu Yağışı Yağan 


- Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, vatandaşları tedirgin etti. Dolu yağışının ardından sürücüler, araçlarını zarar görmemesi için ilçedeki kapalı alanlar getirdi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı köylerde de benzer olaylar yaşandı.
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